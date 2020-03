Era forse l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di football, ovviamente dopo il Super Bowl. Tom Brady che si presenta con la nuova maglia. Dopo venti anni di vittorie e imprese coi New England Patriots. Attesa per le sue parole. Per le sue risposte. E per quelle del coach. Ma in questi tempi difficili per tutti, segnati dall’emergenza coronavirus, nessun effetto speciale per il gran giorno: semplicemente una conference call. Collegati: il leggendario quarterback, il suo nuovo allenatore, Bruce Arians e i giornalisti con le loro domande. Niente TB coi colori dei Bucs. Niente immagini speciali etc. Tutto molto sobrio e distante. Ma ugualmente seguito.

“Sono qui per dare tutto quello che ho, è mia ferma intenzione”, è il proclama del numero 12 che ha firmato una dinastia di successi in New England e che ora sbarca in Florida. Nessuna pensione dorata in Florida (60 milioni di dollari in due stagioni, quando avrà 44 anni), nessun calcolo da fine carriera. “Tom Terrific” vuole vincere.

Ma perchè proprio ai Tampa Bay Buccaneers, squadra che non vede i play off dal 2002, cosa ti ha spinto ad andare proprio lì?, gli viene chiesto. E lui, serafico: “Ci sono state molte cose che mi hanno intrigato nei Bucs, nella loro organizzazione: e parlo dei giocatori, del coaching staff e della volontà comune di raggiungere l’obiettivo che ci si pone quando si gioca a football: cioè vincere”. Mentalità-Brady doc, insomma.

Ovviamente questo divorzio tra la stella del football di ogni tempo e la squadra che ha guidato per venti anni è oggetto di rumors di ogni tipo. Ma Tom davanti alle domande dei cronisti ha alzato un muro: “Non sono responsabile di come altri raccontano le cose e di come lo faranno, posso solo ringraziare il proprietario del team, Kraft e gli sono grato per i due decenni passati assieme, anche la mia famiglia è stata felice lì”.

Poi tante domande sul futuro prossimo. Brady replica senza esitazione: “Ho grande fiducia nel team e nel coach, Bruce Arians, che rispetto molto”. E qui interviene la guida tenica dei Bucs: “Sono stato molto fortunato, negli anni, a stare sempre vicino ai più grandi e ora sono fortunato ad essere accanto al più grande di tutti i tempi…”. E’ già feeling insomma.

Conclude il quarterback che sogna una nuova gioventù di vittorie: “Mi hanno assunto per fare il mio lavoro qui, ripeto: ho intenzione di dare tutto quello che ho”.