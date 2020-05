Neymar

La possibile clausola Fifa

– “, pronto a tutto per il Barça”. E’ il titolo di oggi, molto eloquente, di ‘Mundo Deportivo’, certo che il 28enne campione brasiliano sarebbe pronto a compiere anche ‘sacrifici’ economici pur di lasciare il Paris Saint Germain, a cui è legato sino al 2022, e riabbracciare i blaugrana. La prova ‘provata’, secondo il quotidiano sportivo catalano, sarebbe il rifiuto del fuoriclasse verdeoro del prolungamento contrattuale con la sua attuale squadra (l’accordo commerciale raggiunto con la Qatar National Bank garantisce maggior liquidità in questo delicato momento al club transalpino) che puntava a blindare il suo asso con ulteriori bonus: una mega-proposta da 100 milioni di euro solo come premio di rinnovo, che si sarebbe sommata al mantenimento dell’attuale ingaggio di circa 50 milioni a stagione, ma che non avrebbe convintoa rimanere all’ombra della Torre Eiffel.

Declinando l’offerta, il brasiliano avrebbe rilanciato il messaggio al Barça dicendosi disposto a rinunciare persino a metà del proprio ingaggio pur di tornare a giocare al fianco di Messi. Attualmente Neymar si trova a Rio de Janeiro, dopo essere tornato in patria per l’emergenza sanitaria. Il giocatore, tra l’altro, potrebbe contare su una clausola assente nella scorsa stagione ma che adesso la Fifa potrebbe inserire nel suo contratto: prevede che un calciatore possa lasciare il club dopo almeno tre stagioni e senza aver firmato un rinnovo, nel momento in cui un’altra società si faccia carico del suo stipendio. In questo caso il talento della Selecao dovrà quindi segnalare la volontà di lasciare il PSG, e puntare sulla volontà del Barcellona di investire cifre importanti per riaverlo in azulgrana.

Anche De Bruyne nel mirino del Barça

Non c’è solo Neymar in cima ai pensieri dei dirigenti catalani. Il Barcellona ha infatti messo gli occhi anche su Kevin De Bruyne, mezzala di punta belga del Manchester City, ma soprattutto sul rilancio della ‘cantera’, dal momento che vuole far rientrare Alena dal prestito e lanciare definitivamente il giovanissimo talento Riqui Puig. Nel mirino anche il terzino del PSG, Bernat, pronto eventualmente a sostituire Semedo nel caso in cui il portoghese finisse all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez, in cima alla lista dei desideri del club campione di Spagna.