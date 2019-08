BARCELLONA – Neymar vuole il Barcellona, ma non aspetterà per sempre. Il brasiliano, ormai separato in casa col Paris Saint Germain e voglioso di tornare in blaugrana due anni dopo la cessione record di 222 milioni di euro, avrebbe fissato una data limite (20 agosto) entro la quale, se i parigini e i catalani non dovessero trovare un accordo, deciderà se valutare altre offerte, su tutte quella del Real Madrid. Lo rivela il quotidiano spagnolo “El Mundo Deportivo”.

Rapporti non idilliaci e cifre lontane

Il Psg non vuole cedere Neymar al Barcellona, tanto da averlo offerto più volte alle Merengues ricevendo sempre un “no” come risposta. Il mancato arrivo di Pogba in blancos, però, potrebbe aver fatto cambiare i piani di Florentino Perez e Zinedine Zidane che adesso vedrebbero di buon occhio l’operazione. Ci sarebbe da convincere il brasiliano che, invece, gradirebbe tornare in Catalogna. Il presidente dei parigini Al-Khelaifi chiede almeno 222 milioni di euro per l’asso brasiliano, esattamente quanto pagato per prelevarlo dal Barça nel 2017. Dal canto suo, il club catalano non ha la disponibilità economica visto il mancato trasferimento in Premier League di Philippe Coutinho e la difficoltà a ricevere offerte congrue per giocatori considerati esuberi come Ivan Rakitic. Il prossimo incontro ufficiale tra i due club potrebbe avvenire il giorno 16 agosto, quando sia il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu che Al-Khelaifi si ritroveranno ad una riunione dell’Eca a Liverpool (European Club Association).

Bale e Navas le armi in più del Real Madrid

Secondo il quotidiano spagnolo “Marca”, l’ipotesi di vedere Neymar con la “camiseta blanca” è più che reale. Vi sono diversi fattori che rendono questa eventualità concreta. A differenza del Barça, oltre a vantare ottimi rapporti societari con i parigini, il Real può abbassare il costo del cartellino inserendo giocatori graditi ai francesi come Gareth Bale e Keylor Navas e, nonostante l’obiettivo di Neymar sia il ritorno in blaugrana, il brasiliano non disdegnerebbe un approdo al Bernabeu. Difficile, invece, l’ipotesi di vedere Luka Modric coinvolto nella trattativa vista la chiara volontà del giocatore croato di proseguire a Madrid nonostante le voci insistenti che lo vorrebbero vicino al Milan, peraltro smentite con forza ieri dal Chief Football Officer milanista Zvonimir Boban.

Doppie commissioni e aumento stipendio

Il quotidiano catalano “Sport” parla invece di un’offerta del Real Madrid pari a 120 milioni di euro più il cartellino di Modric. Inoltre, come riportato da “El Mundo Deportivo”, la prospettiva Real trova il gradimento del padre-agente del brasiliano, viste le ricche commissioni promesse sul trasferimento – il doppio di quelle che riceverebbe dal Barcellona – e l’aumento dello stipendio del suo assistito.





