Tuchel: “Neymar non pronto ma è un nostro giocatore”

– E’ tornato a lavorare con i compagni sul campo Neymar, però dovrà fare ancora da spettatore anche nel secondo match di Ligue 1 del Paris Saint Germain, in programma domenica contro il Rennes. L’allenatore Thomas Tuchel non ha infatti inserito nella lista dei convocati il 27enne brasiliano, che in mattinata ha svolto in gruppo la seduta di allenamento completo dopo aver seguito negli ultimi giorni un programma di recupero a parte. Il futuro di O Ney è tutto ancora da scrivere nonostante la stagione sia già iniziata, restando sempre al centro di voci di mercato che lo danno in procinto di tornare in Liga al Barcellona o al Real Madrid.

“E’ ancora un po’ troppo presto per vederlo tornare in campo già domenica – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico tedesco -. Oggi si è allenato con noi ma non ha concluso la seduta, è troppo presto per vederlo in partita soprattutto in una gara come quella di domani in casa del Rennes. Aspettiamo un’altra settimana, vediamo come si allenerà con il gruppo”. Il problema non è tanto quando tornerà a disposizione ma se resterà all’ombra della Torre Eiffel. “Il mercato chiude il 2 settembre e io adesso posso solo ribadire che Neymar è un nostro giocatore e quando penso al miglior Psg, penso a una squadra con Neymar, ma con un Neymar con uno stato d’animo buono, un giocatore aggressivo che garantisca corsa, dribbling e che sia pronto mentalmente e fisicamente. Non c’è un piano alternativo a Neymar, al momento non è cambiato nulla da questo punto di vista. Anche tra di noi le cose non sono cambiate, in questo momento è una vicenda che riguarda lui e il club e se non verrà trovata la soluzione resterà con noi perché ha ancora tre anni di contratto”.

Coutinho al Bayern allontana il brasiliano dal Barca

Il quotidiano catalano ‘Sport’ riferisce che l’attaccante ha parlato con il connazionale Thiago Silva durante l’allenamento e ricorda che il trasferimento di Coutinho al Bayern Monaco allontana “O Ney” dal Barça, visto che l’ex Inter e Liverpool era uno dei giocatori da inserire nella trattativa per abbattere la cifra dei 222 milioni di euro che il Psg vuole recuperare, il più gradito dal club francese come contropartita tecnica da inserire nell’operazione, come ricorda anche L’Equipe. Una pedina chiave, insomma, nell’intreccio che dovrebbe riportare Neymar in azulgrana e che ora è venuta meno. Al momento la posizione del Psg non cambia. Serve una cifra di circa cento milioni di euro per cedere Neymar, oltre all’inserimento di due giocatori. Il Barcellona era arrivato a mettere sul piatto Rakitic e Coutinho, ma l’offerta non ha superato i 60 milioni, cifre ben lontane dalle richieste dei francesi.

Real continua a provarci ma partenza non è più scontata

Partito Coutinho, l’ultima chance sarebbe di inserire nella trattativa Dembelé, che tanto piace al ds Leonardo. Scenario quasi impossibile per il presidente blaugrana Bartomeu e in Francia si chiedono se il Real sia pronto ad entrare in scena, visto che i contatti tra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi continuano e non è da escludere la possibilità di vedere il brasiliano con la “camiseta blanca”. E a questo punto qualcuno in Francia comincia a pensare che il trasferimento del talento della Selecao, su presupposti economici del genere, non sia poi così tanto scontato.