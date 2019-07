Una buona notizia in un’estate particolarmente agitata. Neymar può tirare un sospiro di sollievo. La polizia brasiliana non accuserà il brasiliano di stupro. A quanto riportano fonti giudiziarie la polizia di San Paolo si asterrà dall’avanzare accuse penali nei confronti del calciatore del Psg non esistendo elementi sufficienti per una accusa formale di violenza o aggressione.

Secondo la stampa brasiliana la polizia ha chiuso il caso chiedendo l’archiviazione alla procura – che ha 15 giorni per decidere – viste le diverse incongruenze nella versione fornita da Najila Trindade Mendes in relazione alle presunte violenze subite in una camera di albergo a Parigi lo scorso 15 maggio.

La polizia aveva chiesto a inizio luglio un ulteriore periodo di 30 giorni per completare l’indagine perché voleva vedere le immagini registrate dall’albergo di Parigi dove si erano svolti i fatti, nonchè avere accesso al referto medico, ma ha terminato le indagini senza ricevere il filmato o la diagnosi medica.