“Questo sarà un capitolo della mia vita che non dimenticherò per diverse ragioni, soprattutto per il danno che ha causato a me, alla mia famiglia e alle persone che mi conoscono davvero”. Neymar commenta così su Instagram la richiesta d’archiviazione da parte delle autorità giudiziarie di San Paolo dell’inchiesta per un presunto abuso sessuale a suo carico l’attaccante del Paris Saint Germain. Una decisione presa dopo che la procura aveva definito inesistenti gli indizi nei confronti del giocatore accusato dalla modella Najla Trinidade di uno stupro che sarebbe avvenuto il 15 maggio in un hotel di Parigi.

