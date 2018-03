Neymar fuori tre mesi

Neymar avrà bisogno tra i due mesi e mezzo e i tre mesi per riprendersi dall’infortunio al piede destro. Lo ha dichiarato oggi il medico della nazionale brasiliana di calcio Rodrigo Lasmar a Rio de Janeiro. “E’ una frattura significativa di un osso nel mezzo del piede“, ha detto Lasmar a Tv “Globo”, aggravando così una diagnosi che in un primo momento parlava di una lesione. “L’intervento chirurgico ci sarà di sicuro sabato mattina e la ripresa sarà di circa due mesi e mezzo e tre mesi”.

L’aspettativa dell’ambiente della stella brasiliana è stata fino ad ora per un rientro in campo a maggio. Un recupero più lungo potrebbe mettere a repentaglio la sua partecipazione alla Coppa del Mondo di Russia 2018, che si gioca tra giugno e luglio. Neymar ha subito domenica “una lesione al quinto metatarso” e “una distorsione esterna della caviglia destra”, secondo il rapporto medico rilasciato dal suo club, il Paris Saint-Germain. Il giocatore è rimasto infortunato durante la partita della League 1 tra Psg e Olympique Marsiglia.

L’infortunio della stella brasiliana ha generato preoccupazione anche nella Confederazione calcistica brasiliana, che ha inviato Lasmar in Francia per prendere la decisione sul trattamento del giocatore insieme ai medici del Psg. L’attaccante brasiliano, diventato lo scorso anno il giocatore più costoso nella storia del calcio, salterà tra l’altro la gara di ritorno che il Psg giocherà martedì prossimo contro il Real Madrid negli ottavi di Champions League. Il Psg deve ribaltare il 3-1 subito all’andata in Spagna. Inizialmente il tecnico del club parigino, Unai Emery, aveva espresso le sue speranze che Neymar avesse potuto recuperare presto senza essere operato e persino che potesse giocare contro il Real Madrid. Invece Neymar salterà anche le partite di preparazione della nazionale verdeoro contro la Russia il 23 marzo e contro la Germania quattro giorni dopo.