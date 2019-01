Perturbazione atlantica in avvicinamento. Il maltempo comincerà a dare i primi effetti da giovedì 17 gennaio quando, dal mattino, Regioni centro-settentrionali e Sicilia saranno sotto nuvole, rovesci sparsi e qualche temporale concentrato sulle zone Tirreniche, dalla Liguria alla Toscana e fino al Lazio.

Al Nord, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, piovaschi fra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli: su queste Regioni cadrà la neve sulle rispettive aree alpine attorno ai 700-800 metri. “Qualche nevicata sull’Appennino centro-settentrionale a quote medio alte” e “tempo incerto sulla Sicilia, con rovesci soprattutto sull’area più meridionale”.

VENERDÌ – Temporaneo miglioramento al Nord mentre “piogge e temporali colpiranno un po’ tutto il centro Italia e parte dell’area tirrenica del Sud, specie la Campania e la Calabria settentrionale. Spruzzate di neve in abbassamento a 800-1.000 metri sui rilievi appenninici centrali e a quote più alte sui monti della Campania”.

SABATO – Nel corso del weekend, aggiungono gli esperti, arrivano correnti più fredde al Nord, in estensione verso le Regioni centrali. “Sabato il tempo si manterrà solo moderatamente incerto, in attesa di un nuovo peggioramento su domenica quando torneranno piogge, temporali e nevicate fino a quote molto basse in Emilia Romagna ma anche sull’Appennino centrale. Peggiora il tempo fra il pomeriggio e la sera anche al Sud, essenzialmente sulle zone peninsulari”.

