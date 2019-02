L’Italia è nella morsa di Big Snow con neve forte in pianura al Nordovest e Alpi e un nuovo serio peggioramento interesserà tutta l’Italia tra oggi e domenica con piogge intense (in alcune regioni alluvionali), nevicate record sulle Alpi (settori Centro-Orientali) e venti fino a 80-90 km/h. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l’attenzione è rivolta alle forti piogge che tra stasera e domani si abbatteranno su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna con accumuli di 70-90 mm. Sulle montagne si attendono vere e proprie bufere di neve con più 150 cm di accumulo a 1.000 metri su Alpi Marittime e sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige e Veneto. Precipitazioni nevose previste oggi anche sulle Orobie, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo, dopo aver interessato il settentrione, si estenderà anche sulle regioni centrali.

Fonte