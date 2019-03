Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato come un basso stato socioeconomico sia un importante fattore di rischio per la salute. Può apparire una condanna definitiva per chi nasce in una famiglia dalle condizioni svantaggiate. Ma questo non è un destino immutabile: se si riesce a migliorare il proprio stato, non solo economicamente ma anche culturalmente, le prospettive in termini di lunghezza della vita e stato di salute migliorano in modo netto. E’ quanto emerge da uno studio dell’Irccs Neuromed di Pozzilli che ha dimostrato come il miglioramento di stato sociale nel corso della vita sia associato a una riduzione della mortalità.

