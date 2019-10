(Di Giannandrea Carreri) – Passa per il calcio, anzi per i calciatori, il confronto in Italia fra le grandi società di streaming: Amazon Prime schiera Totti e Netflix risponde con Baggio. Nella stessa giornata infatti in cui Amazon Prime annuncia che Francesco Totti è fra i protagonisti serie non-fiction ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’, prodotta in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon, Netflix mette sul tavolo un accordo con Mediaset, per ora “sperimentale”, per la produzione di sette film, uno dei quali sarà la biografia di Roberto Baggio, disponibili l’anno prossimo come l’anno prossimo sarà offerto dalla concorrenza ‘Celbrity Hunted’. La contrapposizione calcistico-televisiva è suggestiva ma, naturalmente, non sarà puntuale: i due prodotti appartengono in realtà a proposte di intrattenimento diverse, entrambi però sono indice dell’attenzione verso l’italia nella grande caccia a contenuti originali aperta dai colossi dello streaming di film e serie tv.

Fonte