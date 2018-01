Stranger Things ha riportato in auge una serie di ambientazioni e meccanismi narrativi che nessun ricordava più: ha effettivamente (ri)lanciato una moda. Sono nati in questi anni moltissimi cloni sella serie dei Fratelli Duffer (basti pensare a quanto la pellicola It deve alla serie e alle sue atmosfere). Oggi vi voglio parlare di Dark, la prima serie tv tedesca per Netflix, che riprende quelle meccaniche, ma si sa evolvere con personalità.

Dark è una serie creata da Baran bo Odar e Kantje Friese, che racconta le avventure nella cittadina di Winden. Per stessa ammissione dei creatori la serie deve moltissimo a Lost e Twin Peaks, pur riprendendo un impianto narrativo tipico degli anni 80’.

I primi passi che si muoveranno nella cittadina di Winden ci ricorderanno molto Stranger Things: i ragazzi, la polizia, il bosco e la centrale. Dopo poco però la serie di evolve davvero con personalità, rivelando il suo focus: i viaggi nel tempo.

La trama è decisamente intrigante e i fatti ci spingeranno a vedere al più presto un altro episodio, anche perché non ci sono puntante vuote. La carne al fuoco, come i personaggi che aumenteranno man mano che si avanzerà nella serie, diventa davvero molta e la curiosità sale alle stelle.

I toni sono decisamente più cupi e maturi rispetto a Stranger Things: durante la visione della serie ci saranno diversi spunti di riflessione interessanti e profondi. Anche il tasso di violenza è decisamente più alto, non si incapperà in mostri, ma la crudeltà che un uomo può mostrare verso un suo simile è anche peggiore.

C’è però qualcosa che mi fa un po’ storcere il naso: in primis la quantità di personaggi, in secondo luogo il finale. I personaggi su schermo, durante l’incedere della serie, diventano molti, e diventa difficile seguire bene tutte le trame (unica soluzione? Un bel binge watching 😉 ) che per di più non sono tutte sullo stesso livello. Il finale, invece, apre un bel portone per la seconda stagione, dando veramente poche risposte allo spettatore e aumentandone le domande.

L’ alternativa tedesca a Stranger Things è un prodotto estremamente convincente

Concludendo consiglio a tutti la serie, ma ricordatevi di vederla con un certo “impegno” per non perdervi nulla. Ha delle similitudini con il trend anni 80’ che è tornato di moda, ma si ispira con consapevolezza e in modo efficace ad altri prodotti (come quelli citati dai creatori). Sicuramente non è un capolavoro, ma la prima serie tedesca su Netflix convince e non poco.

Un saluto a tutti e ci vediamo sempre qui su UpGo.news per le uscite mensili, le novità e le recensioni dal mondo Netflix!

