Qualche giorno fa Thomas Camorani ha realizzato una diretta su Instagram con il portale Webboh e fra una chiacchiera e l’altra su Summertime di Netflix ha svelato di aver trovato ai provini anche Denis Dosio.

“Sono andato al fare il provino [per il ruolo di Manu, ndr] e tra l’altro ho incontrato Denis Dosio perché anche Denis Dosio stava facendo il provino per quella parte”.

Dichiarazione che Denis Dosio ha però smentito, costringendo Webboh.it a fare una rettifica:

“Un po’ risentito per il nostro titolo, Denis Dosio ci ha contattato per smentire la sua partecipazione ai casting di Summertime. Di conseguenza, secondo la sua versione dei fatti, non è MAI stato scartato dai casting della serie Netflix alla quale partecipa Thomas Camorani”.