“Nessuno tra i test sierologici ad oggi disponibili per la ricerca degli anticorpi per Covid-19 è infallibile: se, infatti, i test immunocromatografici possono dare falsi positivi, allo stesso modo il test Elisa fornisce falsi negativi”. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Altamedica Medical Center di Roma, in via di pubblicazione sull’American Journal of Infectious Diseases, che ha messo a confronto quattro test rapidi qualitativi e il test quantitativo Elisa. L’indagine ha analizzato i risultati dei test su soggetti risultati positivi ai tamponi (anche se non sempre al primo tampone) con una latenza nota dai 15 ai 60 giorni prima dei test immunologici.

Fonte