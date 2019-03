Le malformazioni più diffuse

OGNI SETTIMANA in Italia nascono 480 neonati con una. Alla fine dell’anno sono circa 25.000. I difetti congeniti sono responsabili di circa il 25% dellae del 45% della mortalità perinatale e rappresentano nel mondo occidentale la più importante causa di morte nel primo anno di vita. A lanciare l’allarme su questa situazione è la Società Italiana di Neonatologia (SIN) in occasione del 3 marzo, la Giornata Mondiale dei Difetti Congeniti, il World Birth Defect Day.

Ogni anno, circa 8 milioni di bambini nel mondo nascono con un grave difetto e circa 3 milioni di loro moriranno prima del quinto compleanno. Si stima che un bambino ogni 20 nati presenti una malformazione. Ma cosa si intende per difetti congeniti? “Si tratta di anomalie di forma o struttura di un organo (malformazioni) o funzionali (sordità, malattie metaboliche, ecc.), determinate prima della nascita”, spiega Fabio Mosca, presidente della SIN. “Sono difetti molto eterogenei, sia per tipo di organo colpito, sia per gravità ed eziopatogenesi, con una prevalenza intorno al 2-3 per cento riferita ai soli difetti strutturali evidenti entro la prima settimana di vita”. Le cardiopatie nel loro insieme hanno una frequenza dell’1%, l’ipospadia del 3 per mille, la sindrome Down dell’1,5–2 per mille, le labio-palatoschisi dell’1,5 per mille, i difetti del tubo neurale dell’1 per mille.



Come si fa la diagnosi

Le modalità per diagnosticare i difetti congeniti sono molte. “Le tecniche ecografiche e di imaging più dettagliate sono le più utilizzate. Il laboratorio di genetica, con tecniche sempre più raffinate e precise, consente di diagnosticare molte condizioni congenite, in particolare le più rare, definendone la causa” spiega Mosca. Infine, la tradizionale valutazione clinica, insieme a quella neuropsichiatrica, permettono di definire al meglio come sta il bambino, di cosa ha necessità in termini di trattamento e riabilitazione e come sorvegliare eventuali complicanze.



La prevenzione prima del concepimento

La buona notizia è che molte di queste malformazioni si possono prevenire. Nel periodo prima del concepimento, il buono stato di salute della donna, il suo stile di vita, l’alimentazione, l’apporto di vitamine essenziali influenzano il successo del concepimento e la normalità dello sviluppo embrionale: “Durante le prime settimane di gravidanza – spiega Mosca – si formano i vari organi e si costruiscono le basi per il benessere del futuro bambino. È quindi essenziale, nel momento in cui una coppia decide di avere un bambino, che la futura mamma si rivolga al proprio medico di fiducia per una visita generale, una valutazione approfondita delle sue condizioni di salute, abitudini di vita e sulla sua storia medica, in maniera da attuare tutte quelle precauzioni che aumentano la possibilità di avere un bimbo sano”.

Il fabbisogno giornaliero di acido folico

Per esempio, l’assunzione di acido folico previene il 50-70 % dei casi di spina bifida, una delle anomalie congenite del sistema nervoso centrale più frequenti. Ogni anno, solo in Europa circa 5.000 feti sono affetti da spina bifida e, secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità, almeno 200 in Italia. E solo il 25% delle future madri inizia la gravidanza con un livello ottimale di folati. Il fabbisogno giornaliero di acido folico si aggira tra i 50 e i 200 mcg in base all’età, ma in gravidanza sale a valori compresi tra 400 e 800 mcg/die. L’acido folico è essenziale per il funzionamento del sistema nervoso e il midollo osseo. E’ fondamentale che l’embrione abbia a disposizione un adeguato apporto di acido folico fin dai primi giorni di gravidanza, periodo in cui inizia la formazione degli organi.

Gli altri fattori di rischio

La prevenzione preconcezionale non si limita alla prescrizione di acido folico, ma comprende la rimozione di tutti i fattori di rischio. “In gravidanza bisogna evitare l’assunzione di alcol, farmaci (salvo precisa indicazione medica) e droghe” precisa Mosca, così come limitare “l’esposizione al fumo e a sostanze chimiche pericolose durante l’attività lavorativa come pesticidi, cloruro di vinile, solventi organici, piombo, gas anestetici, ecc.”. Inoltre, se la futura mamma soffre di una malattia cronica (diabete, epilessia, ecc.), questa va controllata, stabilizzata e trattata nel modo migliore in vista della gravidanza.

Stili di vita per futuri genitori

Una buona alimentazione e lo svolgimento di un regolare esercizio fisico sono importanti nelle donne in età fertile. “In caso di obesità o magrezza eccessiva – aggiunge il presidente della Sin – sarebbe fondamentale raggiungere il peso ottimale prima del concepimento. Se non immuni, sarebbe importante vaccinarsi per difterite-tetano-pertosse, epatite B, influenza, rosolia, varicella. Sarebbe, infine, opportuno che la coppia, prima del concepimento, valutasse insieme al proprio medico di fiducia se uno dei due o entrambi siano portatori di anomalie genetiche sintomatiche o silenti o se si sono verificati in precedenti gravidanze o in qualche componente della famiglia”.