Neonata trovata morta tra i rifiuti, era nata viva

Offerte in primo piano >> eBay <<

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Era nata viva la neonata trovata morta sul nastro trasportatore di un’impresa di trattamento rifiuti di Ostra (Ancona). Dai primi particolari emersi dall’autopsia, la morte della neonata potrebbe risalire a un giorno prima del ritrovamento. La salma della neonata, forse nordafricana, si trova all’istituto di medicina legale e potrebbero essere effettuati altri esami per chiarire con esattezza le cause del decesso. Prima della morte, comunque, la piccola non sarebbe stata nutrita. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri.