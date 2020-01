Titolo: NEOLAUREATO IN INGEGNERIA PER RUOLO DI ISPETTORE TECNICO



Azienda: Nadia Barbati



Descrizione: . Per la loro crescita dell’organico ci hanno richiesto di ricercare: INGEGNERE – LAUREATO IN INGEGNERIA PER RUOLO D’ISPETTORE TECNICO…

Luogo: Milano