Neofascismo, si prepara una nuova parata nera a Milano. L'Anpi: "Vietare questo sfregio"

Milano, 1 novembre: saluto fascista alla commemorazione dei caduti della Rsi in riproduzione….

Si prepara una nuova parata neofascista al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano, il cosiddetto ‘Campo della gloria’, dove sono sepolti i resti di alcune centinaia di caduti della Repubblica sociale italiana. Un luogo simbolo, quindi, per i neofascisti milanesi e del Nord Italia, che più volte – in questi anni – è stato al centro di polemiche e divieti della questura, in alcuni casi aggirati da ‘camerati’ che, a ogni ricorrenza, entrano nel cimitero e si esibiscono in saluti romani e chiamate di ‘presente’. Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 1° Novembre, commemorazione dei defunti: e le associazioni e i movimenti antifascisti, a partire dall’Anpi, chiedono già alle “istituzioni e alle autorità competenti di intervenire e di fare il possibile per impedire che la città venga nuovamente sfregiata da una parata nazifascista che offende le trafizioni antifasciste e democratiche di Milano”, città Medaglia d’oro della Resistenza.

L’allarme arriva dal presidente provinciale dell’Anpi di Milano Roberto Cenati e dal sito Osservatorio democratico sulle nuove destre. Che posta sulla sua pagina Facebook il volantino dell’Anai (l’associazione nazionale arditi d’Italia) che si rivolge ‘a tutti i credenti’ con un programma di iniziative.

Il volantino dell’Anai, l’associazione arditi d’Italia

C’è il viaggio a Predappio sulla tomba di Benito Mussolini (domenica 28) e, appunto, la messa giovedì prossimo alle 10 al Campo X di Musocco. Ma, denuncia l’Anpi, a organizzare la manifestazione c’è anche Memento, un’articolazione del movimento di estrema destra Lealtà Azione.

Milano, saluti romani alla commemorazione dei caduti Rsi

“Mentre il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione con la quale si chiede a tutti i governi di mettere al bando le organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo, nel nostro Paese si consente alle organizzazioni neofasciste di promuovere iniziative e di manifestare liberamente”, attacca Cenati. Che invita “i cittadini a partecipare numerosi alla manifestazione unitaria promossa dalle associazioni della Resistenza per mercoledì 31 ottobre alle ore 10 al ‘Campo della Gloria’ per rendere onore ai Combattenti per la Libertà, agli oppositori politici al regime fascista, agli ebrei milanesi, ai lavoratori, ai militari deportati nei lager nazisti, che vi sono sepolti”.