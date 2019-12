Titolo: NEODIPLOMATO PERITO INFORMATICO



Azienda: AXL S.p.A. Genova Business Unit



Descrizione: AxL S.p.A. – Business Unit di Genova ricerca per azienda cliente: NEODIPLOMATO PERITO INFORMATICO La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’ufficio IT per attività di sviluppo di applicativi. Avrà inoltre occasione di occup…

Luogo: Genova