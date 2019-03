Titolo: NEODIPLOMATO INDIRIZZO CHIMICO



Azienda: Randstad



Descrizione: Randstad Italia Spa – Filiale di Sassuolo – cerca per azienda cliente: NEODIPLOMATO INDIRIZZO CHIMICO per lavoro in produzione competenze Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti: – Diploma tecnico indirizzo chimico; – Et…

Luogo: Formigine, Modena