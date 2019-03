Titolo: NEODIPLOMATI PER LAVORO IN MAGAZZINO



Azienda: Tempor



Descrizione: Tempor SpA Agenzia per il lavoro di Brescia cerca per azienda metalmeccanica di Travagliato (BS) NEODIPLOMATI… per lavoro in magazzino. Si ricercano figure junior con minima esperienza, da formare e crescere. Orario di lavoro: giornata…

Luogo: Travagliato, Brescia