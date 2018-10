Titolo: Neodiplomati, Neolaureati o Laureandi – Sede Cagliari



Azienda: Human Value Srl



Descrizione: PERCHÈ ASPETTARE IL CAMBIAMENTO QUANDO PUOI FARNE PARTE? Porta la tua passione ed il tuo talento in Accenture e scopri una realtà solida e strutturata, in cui la collaborazione con i migliori team a livello globale e la condivisione di id…

Luogo: Cagliari