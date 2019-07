Titolo: NEODIPLOMATI – inserimento immediato – T21A9870



Azienda: hrspecialistitalia



Descrizione: Per importante S.p.A. nostra cliente, ricerchiamo su tutto il territorio nazionale NEODIPLOMATI da inserire in un progetto di formazione altamente specializzato e professionalizzante. Offriamo: corso di formazione gratuito in accademia inte…

Luogo: Trapani