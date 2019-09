Titolo: NEODIPLOMATI in Informatica



Azienda:



Descrizione: ? Neodiplomati IN iNFORMATICA Sede di lavoro: Milano città (zona Maciachini – MM3). Se sei un giovane e brillante DIPLOMATO… caratteristiche devi avere? Essere Neo Diplomato in informatica e telecomunicazioni, tecnico industriale Aver almeno un’esperienza…

Luogo: Milano