Titolo: NEO LAUREATO /A ECONOMIA, STAGE STUDIO TRIBUTARIO ROMA CENTRO



Azienda: During



Descrizione: un neo laureato/a con percorso in ambito Economia. La risorsa da inserire in stage, con un buon livello di conoscenza… / tributario in zona Roma centro un neo laureato/a con percorso in ambito Economia. La risorsa da inserire in stage, con un buon…

Luogo: Roma