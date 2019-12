Titolo: NEO LAUREATI/LAUREANDI ING. MECCANICA-STAGE DOCUME



Azienda: Gi Group



Descrizione: &selezione di profili in ambito engineering RICERCA per Azienda cliente operante in ambito automation LAUREATO/LAUREANDO/A ING…. MECCANICA-STAGE DOCUMENTAZIONE TECNICA Siamo alla ricerca di un neo laureato/a o laureando/a interessato ad intraprendere…

Luogo: Segrate, Milano