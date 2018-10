Titolo: Neo Laureati in Informatica – C#



Azienda:



Descrizione: ad elevata qualità e di facile usabilità, ci ha incaricati della ricerca e selezione di un/a Neo Laureato/a in… Informatica La persona prescelta, giovane laureato/a con laurea triennale o magistrale in materie informatiche, verrà inserita…

Luogo: Verona