Titolo: Neo Diplomato/Laureato in Informatica – Milano Sud



Azienda: Page Personnel



Descrizione: Per un nostro cliente, Software Factory situata in zona Assago, siamo alla ricerca di un neo Diplomato/Laureato… ambiente Micorsoft. Profilo del Candidato Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: neo diplomato o neo laureato in…

Luogo: Provincia di Milano