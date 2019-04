Titolo: NEO DIPLOMATO AD INDIRIZZO MECCANICO PER ATTIVITÃ DI MANUTENZIONE



Azienda: B&S Consulting S.r.l



Descrizione: Offerta: NEO DIPLOMATO AD INDIRIZZO MECCANICO PER ATTIVITà DI MANUTENZIONE Offerta inserita il: 03-04-2019 Categoria… ci ha incaricato di ricercare Neo Diplomato ad indirizzo meccanico per attività di manutenzione Desideriamo entrare in…

Luogo: Milano