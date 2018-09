(FOTOGRAMMA)

Italia nella morsa del maltempo. L’arrivo dell’ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche al Centro, fino a Roma, e al Sud, soprattutto in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, come la provincia di Olbia-Tempio, e la Sicilia, in provincia di Palermo e Trapani.

Nel corso del weekend invece, fanno sapere gli esperti de ‘iLMeteo.it’, la pressione tornerà ad aumentare lentamente; se in queste ore i temporali saranno residui al Nordest, continuando a colpire le regioni adriatiche centro-meridionali, domenica sole su tutte le Regioni: è infatti in arrivo una nuova ondata di caldo africano che riporterà l’estate per gran parte della prossima settimana.