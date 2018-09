IL CERVELLO di chi abitualmente trasgredisce la legge funziona diversamente da quello del bravo cittadino che non riesce a parcheggiare in seconda fila se non con sensi di colpa e/o col timore di una multa? E se sì (se sì) qual è questa differenza? Una domanda la cui risposta, qualunque sia, non può che essere complessa e coinvolgere diverse discipline. Ora, qualche indizio ci arriva dalle neuroscienze.

Uno studio pubblicato di recente sul Journal of Experimental Psychology, ha indagato la questione confrontando trasgressori e ligi davanti a una scelta rischiosa valutando contemporaneamente sia il loro comportamento (cioè cosa le persone fanno davanti a un azzardo), sia l’attività cerebrale con risonanza magnetica funzionale. Così facendo hanno trovato che, quando si tratta di rischiare, negli onesti e in coloro che lo sono meno c’è una differenza visibile: si accendono aree del cervello diverse.

• LO STUDIO

Gli autori, coordinati da Valerie Rejna, psicologa e direttore del Human Neuroscience Institute e del Magnetic Resonance Imaging Facility della Cornell University, hanno selezionato due gruppi di adulti: quello di chi autodichiarava di avere tendenze trasgressive e quello dei rispettosi delle norme. E li hanno sottoposti a due test: nel primo a tutti è stato chiesto di scegliere se accettare 20 dollari (un regalo, in sostanza) o in alternativa di scommettere col classico lancio della moneta (testa o croce) se vincerne il doppio o perdere tutto, anche i 20 assicurati. La maggior parte delle persone sceglie di non correre il rischio di rimanere a mani vuote e accetta i 20 dollari, qui e ora. Altri si concentrano sui 40 dollari, e azzardano: lanciano la moneta e provano a ottenere di più.

• UN QUADRO INVERSO

Ma se in ballo c’è la possibilità non di vincerli ma di perderli, i soldi? E siamo al secondo test. Alle stesse persone è stato anche chiesto di scegliere di cedere questa volta i 20 dollari, oppure con un lancio di moneta di tentare la sorte e rischiare di perderne 40, ma anche, in alternativa, di non perdere nulla. Ebbene in questo caso la maggior parte del campione ha scelto il rischio, perdere niente è meglio che perdere qualcosa. Ma quelli con le tendenze più spiccate a infrangere la legge hanno al contrario accettato di cedere 20 dollari invece che rischiare di perderne 40. “Abbiamo scoperto – ha sintetizzato Rejna – che la maggior parte delle persone (…) evita il rischio quando si tratta di vincere e lo accetta quando si tratta di perdere. Chi ha una tendenza ad andare contro la legge tende a invertire questo quadro. E questo è un comportamento cognitivo”.

• COSA SUCCEDEVA CON LA RISONANZA MAGNETICA?

Mentre i test con i dollari e i lanci di moneta erano in corso, i ricercatori hanno esaminato le reazioni a livello cerebrale. Scoprendo che il comportamento delle menti con tendenze alla trasgressione della legge era associato a una maggiore attivazione nelle cortecce temporale e parietale, aree coinvolte nell’analisi cognitiva e nel ragionamento. Gli altri invece – la maggioranza – mostravano una reattività superiore in alcune zone del cervello più coinvolte nell’emotività, nei meccanismi della motivazione e della ricompensa (amigdala e aree striate).

“È la prima volta che uno studio ha dimostrato una differenza nel modo in cui il rischio viene elaborato dal punto di vista cognitivo da chi rispetta la legge e da chi è un trasgressore abituale – si legge in una nota della Cornell – permettendo di comprendere meglio la mente criminale”. “Abbiamo scoperto – ha infatti aggiunto Reyna – che il comportamento criminale è associato a un particolare tipo di pensiero del rischio”.