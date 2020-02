I Green Day pubblicano il video di Meet Me On The Roof, nuovo singolo che vede la partecipazione di Gaten Matarazzo, star di Stranger Things.

I Green Day hanno appena pubblicato il loro attesissimo nuovo album Father Of All. In coincidenza con l’uscita di questo nuovo lavoro discografico, il trio ha svelato online un nuovo video musicale.

Il filmato in questione presenta ai fan una nuova canzone, intitolata Meet Me On The Roof.

Un altro pezzo emozionante della band, capitanata da Billie Joe Armstrong, che vede come protagonista Gaten Matarazzo, star di Stranger Things.

Green Day, online un nuovo video con Gaten Materazzo di Stranger Things



Ecco il video di Meet Me On The Roof:

Il singolo anticipa quello che sarà il nuovo album della band che ha annunciato l’arrivo di Father Of All a settembre del 2019 e i fan non vedono l’ora che arrivi l’album.

Il video musicale mette in scena un’adorabile storia d’amore. Vediamo Matarazzo provare a stupire la ragazza per la quale ha una cotta, eseguendo una acrobazia in stile Evel Knievel sul tetto su cui Green Day stanno suonando.

Hanno pubblicato tre singoli: Fire, Ready, Aim, Father Of All e Oh Yeah!, che hanno avuto un grande successo.

Billie Joe Armstrong parla di Father Of All

Parlando del nuovo sound di Father Of All, Billie Joe Armstrong discute delle sue influenze.

“Sapevo che volevo fare qualcosa di diverso“, ha rivelato in un’intervista a Rolling Stone riguardo alla sua ricerca di un nuovo sound.

“Ho sempre amato la musica mod britannica degli anni ’60, ma volevo attingere alla fonte e vedere se potevo metterci l’anima attraverso il filtro dei Green Day. Ci sono stati un sacco di tentativi ed errori, molti mi hanno fatto strappare i capelli“.