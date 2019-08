Una canzone di Vasco Rossi per Emma Marrone: il rocker di Zocca e Gaetano Curreri hanno firmato un brano per il nuovo album della cantante.

Dopo qualche mese di sussurri e indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Vasco Rossi ha scritto una canzone per Emma Marrone. A dare conferma di quella che era un’idea già nata qualche tempo fa, quando parlò di un’amica bella e potente per cui era al lavoro, è stato lo stesso rocker di Zocca con una foto pubblicata su Instagram.

A quanto pare si tratta di un brano scritto a quattro mani con uno dei più fidati amici del Blasco, Gaetano Curreri.

Emma Marrone a Los Angeles per registrare la canzone del Blasco

Stanto a quanto riferito da Emma, in questi giorni a Los Angeles per registrare il suo nuovo album, la cui uscita è programmata per il 2020, qualche dettaglio in più ci verrà regalato da una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del 13 agosto.

Intanto sappiamo che la cantante sta registrando proprio nello studio Speakeasy, dove lo stesso Blasco ha registrato i suoi ultimi album. Più che un indizio, ormai una vera prova.

Emma Marrone

Le grandi donne di Vasco Rossi

Emma non è ovviamente la prima grande voce della nostra musica cui Vasco decide di cedere un suo brano. Nel corso della sua carriera ha infatti scritto per artiste come Fiordaliso, Paola Turci, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Irene Grandi, Laura Pausini, Noemi e altre ancora.

In particolare, ricordiamo che il rocker di Zocca è autore di capolavori come …E dimmi che non vuoi morire della Pravo e Prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi, l’artista che forse ha tratto dalla collaborazione con lui i migliori frutti. Riuscirà Emma a essere una sua degna erede?

Di seguito il post con l’annuncio della cantante salentina su Instagram: