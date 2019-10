Una nuova era per Operation Smile

TRA POCO più di un anno Roma ospiterà la “Next Conference 2020”, ovvero gli stati generali di Operation Smile, l’organizzazione internazionale formata da volontari medici, infermieri e operatori che realizzano gratuitamente interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per correggere malformazioni cranio-facciali, come le labiopalatoschisi. Un convegno che riunirà nella capitale i delegati di 40 paesi, e che sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti negli ultimi anni e i nuovi progetti per il futuro. Ad annunciarlo, lo scorso venerdì 27 settembre, sono stati Bill e Kathy Magee, i fondatori di Operation Smile, nel corso di un evento ospitato presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, a Roma.

Come hanno spiegato Bill e Kathy Magee, la “Next Conference 2020” che si terrà a Roma a novembre del prossimo anno rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi delle iniziative previste per festeggiare i 20 anni di attività della Fondazione Operation Smile Italia Onlus. E sarà l’occasione per presentare una nuova era per l’intera organizzazione umanitaria, che dopo anni di assistenza medica garantita attraverso il modello delle missioni internazionali e locali ha deciso ora di puntare su strutture dove l’assistenza è disponibile 365 giorni l’anno, dotate di tutte le necessarie tecnologie e su un modello basato su protocolli internazionali di comprovata efficacia e sicurezza per il trattamento delle malformazioni. Per questo motivo, in tutti i paesi in cui Operation Smile è presente verrà preso a riferimento il modello delle Smile House, già inaugurato in Italia con l’apertura della Smile House di Milano, nel 2011, e di quelle di Roma (aperta nel 2017) e di Vicenza (attiva dal 2019).

Obbiettivo Smile House

Il modello adottato nel nostro paese nasce per dare ai bambini che ne hanno bisogno un trattamento multidisciplinare che li segua dalla diagnosi prenatale fino al termine delle cure necessarie. Offrendo al paziente e alla sua famiglia i servizi di cui necessitano all’interno di un’unica struttura, nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Da qui la nascita dei Centri di Cura Smile House. Una rete assistenziale che ha come obiettivo la copertura di tutto il territorio nazionale e prevede lo sviluppo di 5 hub chirurgici, le Smile House vere e proprie, e diversi ambulatori di osservazione che prenderanno in cura il paziente per tutto il percorso pre e postoperatorio, logopedico, ortodontico, psicologico. Il primo hub ha aperto nel 2011 presso l’Ospedale San Paolo di Milano, e dall’inizio delle attività ha già eseguito oltre 32mila consulenze multidisciplinari e operato più di 1.300 pazienti. A consolidare il progetto sono quindi arrivati l’hub romano, avviato nel dicembre del 2017 con la Smile House dll’Ospedale San Filippo Neri, e quello di Vicenza, attivo dal 28 maggio di quest’anno presso l’Ospedale San Bortolo.

Operazione sorriso

La Fondazione Operation Smile Italia Onlus è nata nel 2000, e fa parte dell’Organizzazione

Internazionale Operation Smile, a cui afferiscono medici, infermieri ed altri operatori sanitari

provenienti da oltre 80 Paesi del mondo che curano gratuitamente persone nate con malformazioni al volto. Costituita nel 1982 negli Stati Uniti, Operation Smile è una delle più grandi Organizzazioni Non Profit su base volontaristica per la cura di queste patologie. E da oltre tre decadi rende accessibili le cure chirurgiche nei Paesi in cui c’è più bisogno, attraverso partnership pubblico-privato, formazione del personale sanitario locale e donazioni di attrezzature mediche e ospedaliere. Nel 2018 ha condotto 156 missioni mediche in 90 siti in 29 Paesi, e portato cure mediche che rivoluzionano la qualità di vita a oltre 17mila pazienti, quasi sempre giovanissimi. In Italia ne fanno parte 123 volontari accreditati a livello internazionale, che operano sul territorio italiano e partecipano a oltre 30 missioni internazionali.