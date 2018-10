Il cantautore emiliano Nek ha vinto il Premio Pierangelo Bertoli 2018 come miglior cantautore e polistrumentista italiano.

Nek ha vinto il Premio Pierangelo Bertoli 2018. Il cantante di Sassuolo è stato scelto dalla giuria del premio dedicato alla memoria del grande cantautore emiliano Pierangelo Bertoli, giunto alla sua sesta edizione, come miglior cantautore e polistrumentista italiano, rendendo onore alla sua carriera di oltre 25 anni e alle sue pubblicazioni, che superano il numero di 15. Il premio arriva a due anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco di inediti, Unici.

Premio Pierangelo Bertoli 2018: vince Nek

Alla base della scelta della Commissione Artistica, composta tra gli altri da Andrea Scanzi, Massimo Cotto, Leo Turrini e Fabrizio Pausini, il grande valore artistico degli album e delle canzoni scritte da Nek in aggiunta a una risposta di pubblico e critica clamorosa, con oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo.

Un riconoscimento importante per Filippo Neviani, conterraneo dello stesso Bertoli, che dagli inizi in una cover band dei Police (Sting è da sempre un suo modello) ha saputo crearsi nel tempo uno stile unico e inconfondibile, grazie a una capacità di unire il pop melodico della tradizione italiana a impulsi provenienti dalla musica internazionale.

Nek succede a Francesco Guccini, vincitore lo scorso anno. In passato sono stati premiati anche Eugenio Finardi, Luca Carboni, gli Stadio ed Enrico Ruggeri.

Premio Pierangelo Bertoli 2018: gli altri premiati

Non solo Nek. Nell’edizione 2018 sono altri tre i grandi nomi della musica italiana premiati. Dolcenera nella categoria A muso duro, per la sua capacità di intraprendere un percorso compositivo mantenendo l’indipendenza intellettuale e la coerenza con se stessa. Marco Masini nella categoria Italia d’oro, per l’impegno politico-sociale che pervade spesso e volentieri i suoi testi. I Negrita nella categoria Per dirti t’amo, per essere esempio di libertà e integrità artistica in una carriera di oltre vent’anni.

