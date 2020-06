Nek – Solo chitarra e voce

Quest’estate Nek torna a suonare dal vivo. Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza per il settore della musica in difficoltà a cui, anche grazie a questi concerti, arriveranno alcuni sostegni concreti.

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️