Nek e Diana Del Bufalo duettano a distanza sulle note di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper: il video su Instagram.

Duetto virtuale per Nek e Diana Del Bufalo: il cantautore di Sassuolo e l’attrice romana hanno cantato a distanza Shallow, il pezzo simbolo del film A Star Is Born di Bradley Cooper e Lady Gaga.

Il video della loro esibizione è stato pubblicato sui social dai due artisti, che hanno regalato ai fan un momento emozionante in questo periodo di emergenza sanitaria mondiale che ha costretto molti di noi a casa per tanti giorni.

Nek e Diana Del Bufalo cantano Shallow di Lady Gaga

“Non puoi scrivere una canzone che subito Lady Gaga e Bradley Cooper te la rubano e ci fanno un film“, scherza Nek sui social, a corredo di un video che ha fatto il pieno di like.

L’artista ha infatti regalato ai fan un duetto a distanza con Diana Del Bufalo proprio sulle note del grandissimo successo di Lady Gaga e Bradley Cooper. E questa versione è forse piaciuta ancora di più ad alcuni suoi follower rispetto all’originale… Ecco il video:

Nek: nuovo album in arrivo

In questi giorni, tra l’altro, Neviani sta promuovendo il suo nuovo album, la cui uscita è prevista per il 29 maggio. Si tratta della seconda parte di Il mio gioco preferito, ed è stato già anticipato dal singolo Perdonare.

Un album molto atteso che sarebbe dovuto uscire alcune settimane fa, ma la cui lavorazione è stata per diverso tempo interrotta prorpio dall’emergenza Coronavirus. Ora però tutto (o quasi) è pronto al lancio, e l’artista ha anche firmato alcune copie che saranno messe in vendita in edizione limitata su Amazon. Un ennesimo regalo speciale per tutti i fan del cantautore dagli occhi di ghiaccio.