NON solo un toccasana per la salute del corpo. L’attività fisica fa bene anche alla mente e all’umore, tanto più se si pratica in gruppo, in squadra. Come è emerso da uno studio, condotto dai ricercatori della Washington University di St. Louis (Usa) e pubblicato sulla rivista Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, che suggerisce come nei più giovani essere parte di un team sia associato a un minor rischio di sviluppare la depressione, in particolare nei maschi. Ecco come gli esperti sono arrivati a questa conclusione.

Per l’indagine – condotta su 4191 bambini di età compresa tra 9 e 11 anni – i ricercatori hanno analizzato le abitudini e il tipo di attività sportive di ciascun partecipante, hanno richiesto informazioni sulla presenza di eventuali sintomi depressivi e hanno eseguito delle scansioni cerebrali per valutare e confrontare il volume dell’ippocampo, la zona del cervello che regola l’umore, oltre alla memoria. “Abbiamo riscontrato una correlazione tra il coinvolgimento nello sport di squadra e nelle squadre scolastiche con un aumento del volume dell’ippocampo e una riduzione della depressione nei più giovani, una correlazione che invece non abbiamo riscontrato per altri tipi di attività come la musica o l’arte, anche se queste ultime potrebbero comportare altri benefici che non sono stati presi in esame in questo studio”, spiega Lisa Gorham, autrice principale della ricerca.



Sebbene non sia stato possibile dimostrare una relazione causale specifica – ovvero se sia la partecipazione allo sport di squadra a rappresentare un antidepressivo o se i bambini con maggior rischio depressivo tendano a praticare questo tipo di attività sportive – i ricercatori sottolineano l’importanza di approfondire il tema con altri studi perché “se venisse confermato l’impatto degli sport sull’umore e sullo sviluppo del cervello, si potranno stabilire nuovi approcci per prevenire la depressione”.



L’importanza della condivisione

Va detto però che i benefici dello sport di squadra, specialmente in prossimità dell’età adolescenziale, sono diversi e in molti casi toccano corde della personalità umana molto profonde. Far parte di un gruppo nello sport aiuta ad esempio a “soddisfare il bisogno di affiliazione ed appartenenza che ogni individuo ha: si impara a condividere insieme le regole del gioco, le emozioni, le frustrazioni, i fallimenti e le sconfitte, si inizia a comprendere il valore della collaborazione tra pari, piccoli passi che hanno importanti effetti nella definizione delle competenze sociali che si avranno adulti”, spiega Luana Morgilli, membro del gruppo di lavoro di Psicologia dello sport dell’Ordine psicologi del Lazio. Ed è proprio nelle prime fasi dello sviluppo umano che il ‘gioco di squadra’ diventa fondamentale anche dal punto di vista evolutivo: “In questo periodo, infatti, avviene il passaggio dall’attaccamento alle figure genitoriali o di riferimento all’attaccamento ai propri coetanei”.



Il gruppo, molto di più dei singoli componenti

E poi c’è un altro aspetto che non va sottovalutato: Il gruppo squadra è più della somma delle sue parti. Come spiega Morgilli: “Pensiamo di prendere 5 giocatori di basket e di metterli insieme. Quello che creeranno non sarà dato solo dalla somma delle abilità tecniche e tattiche individuali di ciascuno di loro ma anche dal modo in cui tali abilità si interfacceranno e si metteranno in relazione, sfruttando i punti di forza di ciascuno e della squadra nel complesso. E il risultato, anche in termini di performance, sarà tanto migliore quanto saranno maggiori le capacità comunicative e relazionali che i giocatori riusciranno a mettere, letteralmente, in campo durante la partita”.



Non solo, in sport come il rugby, ad esempio, “l’importanza della collaborazione tra i giocatori diventa un aspetto quasi imprescindibile, ancora di più che in altri sport di squadra come il calcio, dove l’attenzione viene spesso posta sull’azione svolta dall’attaccante. Nel rugby invece – riflette Morgilli – per compiere un’azione c’è sempre un riferimento al gruppo: la palla va passata indietro e le azioni di un giocatore sono strettamente concatenate a quelle dell’altro. In generale nelle azioni condivise, i ragazzi imparano a ‘leggere’ i segnali degli altri, cercando di mettersi nei loro panni e sviluppando in questo modo aspetti legati all’empatia”.



Il team, un vantaggio per i figli unici

Inoltre sentirsi parte di un gruppo assume un valore aggiunto in chi ad esempio non ha fratelli: “Nella società attuale in cui i ragazzi sono spesso figli unici, il senso di appartenenza ad una squadra può andare a costituire un’alternativa al gruppo dei fratelli, permettendo anche ai più piccoli un contesto di interazione diverso rispetto a quello scolastico. Far parte di un gruppo si ripercuote positivamente anche sugli aspetti caratteriali, emotivi e sull’umore del bambino o del ragazzo: anche durante la sconfitta si ha il supporto e il sostegno degli altri, ed è più facile aumentare la propria autostima e le capacità relazionali, si ha l’opportunità di vedere i propri limiti da un altro punto di vista, riuscendo a superarli al meglio, perché ci si sente parte di qualcosa, ci si sente accettati”.