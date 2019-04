MEGLIO il campeggio, l’ostello o una pensione. Perché il rischio di contrarre batteri resistenti agli antibiotici dormendo in hotel o in un’abitazione privata è quattro volte più alta. Un’accortezza che sarebbe bene prendere in considerazione se si viaggia in Paesi tropicali, in via di sviluppo o a basso reddito. Soprattutto se la vostra età va dai 20 ai 30 anni.

A scoprilo è stato un team di ricercatori che ha presentato i dettagli finali di uno studio al quale hanno partecipato 230 tedeschi sottoposti priame dopo un viaggio nei paesi meno sviluppati. La ricerca, presentata al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid) di Amsterdam che si è appena concluso, è la prima a segnalare la permanenza in un hotel come fattore di rischio per la colonizzazione con un particolare famiglia di batteri, ovvero gli Enterobacteriaceae a produzione di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL-PE), resistenti a più antibiotici.

La particolarità, come ha raccontato il coautore della ricerca, Lynn Meurs, del Robert Koch-Institute di Berlino, “studi precedenti avevano già segnalato che il rischio c’era per gli alloggi privati” ma per il team “è stato inaspettato che anche l’hotel potesse essere un fattore di rischio – La colonizzazione di per sé non porta a problemi di salute, tuttavia esiste il rischio di infezione da batteri con cui i pazienti vengono colonizzati, specialmente nei pazienti ospedalizzati. Questo caso si verifica con gli Enterobacteriaceae che producono beta-lattamasi a spettro esteso. Queste infezioni del tratto urinario, le polmoniti e le sepsi, possono essere più difficili da trattare rispetto alle infezioni da batteri che sono sensibili agli antibiotici standard”.

Per Massimo Andreoni, direttore del reparto di malattie infettive dell’università di Tor Vergata, lo studio ha più di una particolarità: “Primo tra tutti che sfata la convinzione che batteri di quel tipo si trovino in ospedali, case di residenza per anziani, case di cura, ma anche che a essere più colpiti siano i giovani. In genere avviene il contrario”.

Se per Andreoni a ricerca “è ben fatta anche perché ha analizzato le persone che hanno partecipato agli screening prima e dopo la loro partenza, và aggiunto, però, che il numero dei partecipanti è esiguo, bisognerebbe fare ulteriori ricerche”. Anche perché itema dei batteri resistenti agli antibiotici è uno dei grandi temi allo studio degli esperti. Tant’è che “ogni anno – fa notare l’infettivologo – solo in Italia ci sono oltre 10.700 decessi da infezioni da germi multiresistenti, ogni nuovo scenario, dunque, può essere una pista in più per avvicinarci a trovare una strada che ci porti ad arginare un grande problema”.



Meurs, dal canto suo fa notare come “molte persone visitano ogni anno Paesi a basso e medio reddito in regioni tropicali e semi-tropicali, con circa il 20% di viaggiatori che ritornano positivi per questi batteri resistenti, i nostri risultati confermano che i viaggi intercontinentali, specialmente verso aree già ad alto rischio, probabilmente contribuisce alla loro diffusione globale”. Un’affermazione che Andreoni arrichisce aggiugendo: “La globalizzazione, il fatto che tutti viaggiamo di più ovviamente ha trasformato e velocizzato la trasmissione di virus e batteri ma il più delle volte chi abita in aree più sviluppate “esporta” germi nelle zone meno sviluppate, questo studio ci dice il contrario ed è un dato interessante”.



E se da una parte i ricercatori ammettono che ulteriori studi andranno fatti nel loro report aggiungono qualche informazione utile:

“Raccomandiamo quindi di sensibilizzare i viaggiatori (ad alto rischio) di ritorno, che dovrebbero sapere che 1) possono portare batteri resistenti ai farmaci nelle settimane successive al viaggio e 2) come possono prevenire efficacemente la diffusione ad altre persone, ad esempio attraverso un’adeguata igiene delle mani. “