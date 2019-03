Il declino cognitivo

LA RICETTA per invecchiare in salute? Attività fisica, alimentazione sana, e un ingrediente segreto: i funghi. Stando ai risultati di uno studio appena pubblicato Journal of Alzheimer’s Disease da un team di ricercatori della National University of Singapore, il consumo abituale di queste pietanze nel corso della vita aiuterebbe infatti a tagliare quasi del 50% il rischio di sviluppare un disturbo cognitivo minore, una forma di lieve declino mentale, diffuso e subdolo, perché in molti casi può evolvere in sintomatologie più gravi come l’Alzheimer.

Il disturbo cognitivo minore è una sintomatologia legata all’età, che si situa a metà strada tra un fisiologico declino delle facoltà cognitive, inevitabile col trascorrere degli anni, e forme di demenza patologiche ben più gravi. I sintomi sono il peggioramento della memoria, deficit delle capacità di linguaggio, dell’attenzione e delle capacità visuo-spaziali, di intensità abbastanza lieve però da non interferire in modo significativo con le attività giornaliere del paziente. Si tratta quindi di un disturbo difficile da diagnosticare, ma importante da tenere sott’occhio perché può spesso rappresentare l’anticamera di patologie neurodegenerative come l’Alzheimer, per le quali un inizio precoce delle terapie è fondamentale per gestire al meglio la progressione dei sintomi.

Lo studio

La ricerca ha coinvolto 663 volontari di età superiore ai 60 anni, di cui i ricercatori hanno verificato abitudini di vita e preferenze alimentari, concentrando l’attenzione, ovviamente, sul consumo di funghi. I partecipanti sono quindi stati sottoposti a una batteria di test con cui effettuare una diagnosi affidabile di disturbo cognitivo minore. Grazie alle informazioni raccolte, gli scienziati hanno potuto eliminare dai loro calcoli gli effetti di fattori di rischio noti per il declino cognitivo, come abitudine al fumo, consumo di alcolici, sesso e livello di educazione, patologie cardiovascolari o diabete. In questo modo, hanno potuto valutare esattamente in che modo incida il consumo di funghi sul rischio di sviluppare un disturbo cognitivo minore. Dai loro calcoli emerge che le probabilità calano ben del 57% con un consumo settimanale di almeno 300 grammi di funghi, l’equivalente di due porzioni nell’arco della settimana.

Il segreto della longevità

Cosa renda speciali i funghi, al momento, non è chiaro. Ma gli autori della ricerca hanno un’ipotesi. “Siamo molto interessati a un composto chiamato ergotioneina”, spiega Irwin Cheah, biochimico della National University of Singapore che ha partecipato alla ricerca. “Si tratta di un composto unico, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che gli esseri umani non sono in grado di sintetizzare da soli. Può essere ottenuto solamente attraverso l’alimentazione, e i funghi sono una delle possibili fonti più abbondanti”.

Il prossimo passo – assicura Cheah – sarà quindi un trial clinico a tutti gli effetti, in cui testare l’efficacia della ergotioneina purificata e di altre sostanze naturali nel ritardare lo sviluppo di deficit cognitivi negli over 60. Per una risposta definitiva, dunque, bisognerà attendere ancora qualche anno. La buona notizia, comunque, è che l’ergotioneina è contenuta in abbondanza anche nei funghi disponibili nelle nostre regioni, in particolare nei pleurotus (come il ferlengo di Tarquinia) e nei boletus, di cui il re indiscusso è certamente il porcino. E trattandosi di pietanze sane e appetitose, come si suol dire… tentar non nuoce.