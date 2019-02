di Ilaria Floris

“Siamo un po’ stanchi di vedere ragazzini provenienti dai talent che si prendono la scena, quindi abbiamo detto: ma perché noi, che abbiamo vent’anni di esperienza, non dobbiamo esserci? E così siamo qua”. Sono carichi e motivati i Negrita, che saranno sul palco dell’Ariston dopo sedici anni con il pezzo ‘I ragazzi stanno bene’, brano che fa parte di una raccolta omonima in uscita il prossimo 8 febbraio. La band, che con l’album in uscita celebra i 25 anni di carriera (32 brani che ripercorrono la storia del gruppo più tre inediti), spiega le ragioni che l’hanno portata a Sanremo.

