Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock 'n' roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i NEGRITA tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare fascino e importanza storica. Una scelta che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold out consecutivi.

Le date:

10 maggio Assisi (Pg), Teatro Lyrick

11 maggio Schio (Vi), Teatro Astra

12 maggio Trento, Auditorium S.Chiara

14 maggio Mestre (Ve), Teatro Toniolo

16 maggio Genova, Politeama Genovese

17 maggio Torino, Teatro Colosseo

19 maggio Milano, Teatro Degli Arcimboldi

21 maggio Bologna, Teatro Europa Auditorium

22 maggio San Benedetto Del Tronto (Ap), PalaRiviera

23 maggio Napoli, Teatro Augusteo

5 luglio Asti, Piazza Cattedrale

8 luglio Firenze, Cavea Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino

9 luglio Roma, Teatro Romano di Ostia Antica – Rock In Roma

11 luglio Como, Arena Teatro Sociale

16 luglio Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe Adria

19 luglio Cremona, Piazza Del Comune

21 luglio Verona, Teatro Romano

3 agosto Sarsina (Fc), Arena Plautina

6 agosto Orbetello (Gr), Teatro Della Laguna

9 agosto Noto, Scalinata Cattedrale

11 agosto Francavilla Fontana (Br), Piazza Papa Giovanni XXII

Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni.

La tranche primaverile del tour, La Teatrale, partirà a maggio da Assisi e per dieci serate vedrà i Negrita staccare le spine per calarsi al meglio nell'intimità dei luoghi che visiteranno. In estate, poi, sarà il momento de La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente, in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. Poi giungerà l'autunno, che porterà con sé altri show, altre novità, altra fiesta.

"Non sappiamo bene perché, ma più divertiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l'anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l'autunno vogliamo tenervi ancora un po' sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!"

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei NEGRITA, con l'aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà per tutto il corso dell'anno.