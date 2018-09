Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Lele Spedicato, il 37enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da lunedì 17 settembre nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un’emorragia cerebrale. Al risveglio il musicista aveva accusato mal di testa e disturbi visivi e dopo essersi alzato dal letto si è accasciato perdendo conoscenza.

Lele Spedicato, soccorso dalla moglie, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Quando è giunto in pronto soccorso il chitarrista era già in coma. La successiva Tac alla testa ha evidenziato una emorragia cerebrale profonda che ha indotto i medici ad intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. In serata sono stati eseguiti altri esami strumentali che hanno confermato la gravità della situazione.

Emanuele Spedicato in ospedale per un malore: chi è il chitarrista dei Negramaro in riproduzione….

Pur rimanendo la riserva di prognosi, la speranza dei medici è che l’ematoma possa riassorbirsi consentendo un miglioramento del quadro clinico. In un tweet, gli altri componenti della band salentina hanno esortato i fan: “Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo”.