Negramaro in concerto: la band di Giuliano Sangiorgi ha annunciato il calendario delle prossime date in Italia. Ecco tutti gli appuntamenti!

I concerti dei Negramaro stanno per ritornare per la gioia di tutti i fan di Sangiorgi e colleghi: una serie di appuntamenti imperdibili nei migliori palasport italiani, e un calendario che per il momento va da novembre a dicembre, ma che di certo aumenterà nei prossimi giorni. Ecco tutte le date dei Negramaro in Italia.

I concerti dei Negramaro in Italia

Il gruppo, che aveva già diffuso alcuni appuntamenti, ha raddoppiato prima le date a Bari e Firenze e poi aggiunto altri concerti live, fra cui Roma e Caserta. Si parte dal 15 novembre a Rimini per la data zero e si va avanti per un mese esatto, fino alla doppia data fiorentina, il 15 e il 16 dicembre. Poi, con molta probabilità, la band si fermerà e ricomincerà a gennaio con altri imperdibili appuntamenti.

Ecco il calendario completo:

15 novembre – Rimini, RDS Stadium

17 novembre – Bologna, Unipol Arena

18 novembre – Mantova, Palabam

20 novembre – Padova, Kioene Arena

21 novembre – Conegliano (Tv), Zoppas Arena

23 novembre – Assago (Mi), Mediolanum Forum

26 novembre – Torino, Pala Alpitour

29 e 30 novembre – Roma, Palalottomatica

2 e 3 dicembre – Caserta, Palamaggiò

5 dicembre – Acireale, Pal’Art Hotel

8 dicembre – Reggio, Calabria Palacalafiore

10 e 11 dicembre – Bari, Palaflorio

13 dicembre – Eboli, Palasele

15 e 16 dicembre – Firenze, Mandela Forum

Negramaro: Amore che torni

La band si esibirà portando dal vivo le canzoni del loro ultimo disco, Amore che torni, pubblicato nel 2017. Sarà probabilmente l’ultimo tour prima di rientrare in studio per comporre e registrare il nuovo album, che rappresenterebbe l’ottava fatica discografica della band.

Nella scaletta dei concerti dei Negramaro, chiaramente, non potranno però mancare i singoli che hanno fatto la storia della band, Mentre tutto scorre a Meraviglioso, Sei, 3 minuti, Cade la pioggia e tantissimi altri successi inesauribili.

I biglietti per i Negramaro sono su Ticketone.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/negramaroOfficialPage/