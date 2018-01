La nebbia italiana in barattolo si vende in Usa e Gb. Per memoria o nostaglia, perché neanche lei è piu quella di un tempo. Si paga, ma i soldi vanno in beneficenza.

Ogni anno sono migliaia le richieste che arrivano alla frazione di Ariis , in Friuli, per comprare la produzione dell’anno di nebbia raccolta con mille attenzioni nelle notti di luna piena durante la settimana del Solstizio di inverno da un gruppo di volontari. Non si direbbe ma a volerla acquistare, il prezzo è di 3,5 euro ma visto lo scopo benefico l’offerta libera, sono anche cittadini inglesi che di nebbia nella loro isola dovrebbero averne e vederne a sufficienza mentre arrivano prenotazioni persino dagli Stati Uniti.

“La nostra è molto più pura» dicono fieri gli inventori dell’iniziativa che assicurano come la produzione dell’anno sia stata buona, e le scorte assicurate. Sono andati a raccoglierla armati di retina in 14 punti diversi lungo il fiume Stella, Consuelo Bervilacqua e F