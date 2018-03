Neato presenta il nuovo Botvac D7 Connected, un aspirapolvere robot dotato di funzioni avanzate, gestibili anche da iPhone.



Botvac D7 Connected integra FloorPlanner, una nuova tecnologia che consente agli utenti di impostare delle linee di demarcazione virtuali per dire al robot dove non deve andare. Queste linee “No-Go” possono essere configurate direttamente dall’iPhone, eliminando così la necessità di eventuali barriere fisiche, ideali per indicare al robot di evitare aree di gioco dei bambini, decorazioni della casa temporanee, zone degli animali domestici o altri punti in cui il robot non dovrebbe pulire.

La tecnologia brevettata LaserSmart consente poi al robot di navigare attraverso più stanze con un’alta precisione, anche al buio. A livello di pulizie, il nuovo Botvac D7 Connected offre un’aspirazione elevata, un filtro ultra-performante, la modalità turbo e un sistema di spazzole migliorato per la più avanzata potenza di pulizia SpinFlow.

Come accennato all’inizio, Botvac D7 Connected può essere comandato dalla app Neato per iOS. Caratterizzata da un’interfaccia semplice da utilizzare, questa app fornisce notifiche e statistiche delle pulizie con mappe dettagliate che mostrano dove il robot aspirapolvere è passato e dove deve ancora pulire. Inoltre, la app è disponibile anche su Apple Watch.

Con l’integrazione SmartLife di Neato, il Botvac D7 Connected può essere controllato anche tramite gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, oltre che tramite IFTTT.

Neato Botvac D7 Connected sarà disponibile da fine marzo al prezzo di 899 euro.