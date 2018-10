Milano, operazione anti-ndrangheta, smantellata banda di spacciatori in riproduzione….

È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno consentito di smantellare un sodalizio criminale che gestiva il traffico e, servendosi di una rete di spacciatori di origine magrebina, la vendita al dettaglio della cocaina. Il gruppo era costituito ed organizzato da 4 fratelli legati alla famiglia di ‘ndrangheta denominata “Papalia-Barbaro”