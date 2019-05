“Nessuna cautela” è stata adottata nè nei confronti di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo, che fu ucciso il giorno di Natale 2018 da due sicari della ‘ndrangheta a Pesaro in via Bovio, nè nei confronti del suo nucleo familiare addirittura “pubblicizzato con proprio nome all’esterno dell’edificio” in cui abitava. Ad affermarlo è stato Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svoltasi oggi presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, a Roma.

Fonte