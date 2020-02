“Con gli studenti, con le associazioni, con gli allievi della polizia, per partire dai giovani e costruire concretamente la speranza, noi lo faremo con un tour contro la ndrangheta, in Calabria ed intendiamo farlo per l’intero Sud”. A dirlo sono, collettivamente, i protagonisti della pellicola ‘Terra Mia, non è un Paese per Santi’ di Ambrogio Crespi, annunciando il tour calabrese. Il film che denuncia la criminalità organizzata e che racconta la rivincita dello Stato, con i buoni esempi, è per due giorni a Vibo Valentia, oggi e domani, poi continuerà il tour in tutto il Sud, un’idea nata dal regista e che ha, subito, registrato l’adesione delle preside ‘coraggio’ Mimma Cacciatore e del parroco anticamorra Don Luigi Merola.

