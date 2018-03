'Ndrangheta, arrestato boss Antonio Labate: aveva tentato di bruciare vivi sei vicini stranieri

REGGIO CALABRIA – Non li sopportava, non voleva vederli lì nei pressi del suo podere e più volte aveva tentato di mandarli via in malo modo. Ma il 27 febbraio scorso, Antonio Labate, boss sessantottenne dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta è andato oltre e ha tentato di bruciare vive sei persone che avevano trovato riparo in una baracca di fortuna nei pressi della sua abitazione. Per questo motivo l’uomo, esponente di livello del clan padrone del Gebbione, quartiere della zona sud di Reggio Calabria, questa mattina è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile con l’accusa di tentato omicidio plurimo e incendio doloso aggravati dalle modalità mafiose.

È stato lui, per gli investigatori, a dare fuoco al rifugio in cui aveva trovato riparo una donna romena di 46 anni senza fissa dimora, che in quel momento si trovava all’interno insieme ad altri connazionali, fra i quali c’erano anche due bambini piccoli. Ma Labate, senza farsi scrupolo alcuno, ha proseguito con il suo piano.

Vicino al suo podere, il boss non li voleva. Lo aveva urlato contro più volte alla donna, che tuttavia non poteva far altro che ignorare le continue aggressioni dell’uomo. Quella baracca era l’unico tetto sotto cui poteva trovare riparo dall’inverno e per lei, le minacce di Labate non erano poi così diverse dalla quotidiana dose di razzismo e rispostacce che riceveva quotidianamente per le vie della città. Probabilmente non aveva idea dello spessore criminale dell’uomo, tanto meno immaginava che potesse passare dalle parole ai fatti.

Durante l’ultimo litigio, avvenuto proprio la mattina precedente l’incendio in cui la 46enne ha rischiato di perdere la vita, il boss dopo averla picchiata selvaggiamente con un bastone, ha minacciato di bruciare vivi lei ed i suoi ospiti. Motivo? Un paio di sacchetti della spazzatura lasciati all’ingresso di un podere di sua proprietà. Qualche ora dopo, Labate ha dato concreta attuazione alla minaccia.



Mentre la donna e i sei ospiti stavano festeggiando un compleanno all’interno della baracca, il boss ne ha cosparso di benzina l’ingresso ed ha appiccato il fuoco. Nulla gli è importato che all’interno ci fossero anche due bambini. Aveva un piano e lo ha messo in pratica. Solo per miracolo le sei persone presenti all’interno sono riuscite a mettersi in salvo. In fretta, hanno scavalcato una finestra sul retro dell’abitazione che dava su un cortiletto, circondato da alti muri di cinta, in cui hanno cercato rifugio, tentando di tenere a bada le fiamme in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Solo l’immediato intervento dei Vigili del fuoco e delle Volanti ha evitato che quell’incendio si trasformasse in una strage.

Un incendio doloso, hanno capito subito i poliziotti, che immediatamente hanno dato il via all’indagine. La zona, alla periferia sud della città, la conoscono bene. Sanno che lì nulla si muove senza l’assenso del clan. Per questo, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, hanno iniziato ad esaminare con attenzione le immagini registrate dalle telecamere della zona. Dall’analisi minuziosa dei filmati è emerso che poche ore prima dell’incendio Labate si è recato personalmente al distributore di carburante poco distante. Nei filmati, gli agenti della Mobile lo hanno visto allontanarsi a bordo di una bici elettrica, portando con sé una tanica vuota, divenuta palesemente piena quando poco dopo ha fatto ritorno. Per gli investigatori non ci sono dubbi, dentro c’era la benzina che il boss ha usato per tentare di eliminare gli sgraditi vicini di casa. Una manifestazione tipica – dicono gli investigatori – dell’arroganza dei clan, che considerano intere zone di Reggio Calabria come feudi di loro proprietà, in cui loro e solo loro hanno facoltà di decidere chi possa viverci. Discrezionalità che sono pronti ad imporre anche con il sangue e le fiamme.